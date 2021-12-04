«Цифровой прорыв — 2021». Выездная редакция «Реального времени» в лицах, часть 2

Со 2 по 4 декабря в Иннополисе проходил финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». На площадке, где собрались победители тематических хакатонов, ведущие российские IT-эксперты, представители профильных министерств и крупных отраслевых корпораций, работала выездная редакция «Реального времени». Гости редакции, поделившиеся своим видением путей развития IT-индустрии в заключительный день «Цифрового прорыва 2021», — в нашем фоторепортаже.
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