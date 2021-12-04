«Цифровой прорыв — 2021». Выездная редакция «Реального времени» в лицах, часть 2

20:00, 04.12.2021 16
Анвар Шахмаев, директор казанского отделения «Билайн»Анвар Шахмаев, директор казанского отделения «Билайн»Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям компании «Билайн»Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям компании «Билайн»Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭКСергей Гребенников, заместитель директора РАЭКСергей Гребенников, заместитель директора РАЭКСергей Плуготаренко, руководитель проекта «Цифровой прорыв», директор РАЭКСергей Плуготаренко, руководитель проекта «Цифровой прорыв», директор РАЭКСергей Плуготаренко, руководитель проекта «Цифровой прорыв», директор РАЭКРоман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики ТатарстанРоман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики ТатарстанРоман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан
1/16
  • Анвар Шахмаев, директор казанского отделения «Билайн»
    Максим Платонов
  • Анвар Шахмаев, директор казанского отделения «Билайн»
    Максим Платонов
  • Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям компании «Билайн»
    Максим Платонов
  • Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям компании «Билайн»
    Максим Платонов
  • Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
    Максим Платонов
  • Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
    Максим Платонов
  • Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
    Максим Платонов
  • Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Плуготаренко, руководитель проекта «Цифровой прорыв», директор РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Плуготаренко, руководитель проекта «Цифровой прорыв», директор РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Плуготаренко, руководитель проекта «Цифровой прорыв», директор РАЭК
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан
    Максим Платонов

Со 2 по 4 декабря в Иннополисе проходил финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». На площадке, где собрались победители тематических хакатонов, ведущие российские IT-эксперты, представители профильных министерств и крупных отраслевых корпораций, работала выездная редакция «Реального времени». Гости редакции, поделившиеся своим видением путей развития IT-индустрии в заключительный день «Цифрового прорыва 2021», — в нашем фоторепортаже.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи