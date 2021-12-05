10 фото недели: о чем говорят глаза

00:00, 05.12.2021 10
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В традиционной фотоподборке «Реального времени» – выразительные и неравнодушные взгляды участников событий минувших 7 дней.

  • 1 – 3. На открытии финала Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» в Иннополисе.
  • 4 – 6. На экскурсии «Мое первое знакомство с Казанским кремлем» для детей с расстройствами аутистического спектра.
  • 7. На выставке «Завет братьев Буби» в Музее исламской культуры.
  • 8 – 10. На выставке «Кадим Замитов. Скульптура» в Галерее современного искусства.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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