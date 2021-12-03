«Человек эпохи». К 100-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова

В Нацмузее РТ открылась выставка к 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося физика, общественного деятеля и правозащитника Андрея Сахарова. Авторы экспозиции – «Архив и мемориальная квартира Сахарова» и Национальный музей Республики Татарстан.
Передвижная выставка Архива Сахарова основана на фотографиях и документах из фондов отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний. Национальный музей дополнил передвижной проект экспонатами из собственных фондов.
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