Что завещали потомкам братья Буби?

В Музее исламской культуры открылась выставка, приуроченная к юбилею татарских просветителей и педагогов – братьев Нигматуллиных-Буби. Выставка освещает вклад братьев в педагогику, богословие и общественно-политическую жизнь начала ХХ века. Основу экспозиции «Завет братьев Буби» составляют книги и публикации братьев в периодической печати из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль». Особый интерес представляют учебники по арифметике, физике, логике, языку, написанные Губайдуллой Буби, книги религиозного содержания Габдуллы Буби, предоставленные Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского КФУ. Письменные свидетельства и фотографии учеников, учениц, учителей медресе Буби предоставлены Музеем истории и культурного наследия Агрызского района РТ.
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