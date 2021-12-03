Что завещали потомкам братья Буби?

20:00, 03.12.2021 39
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Музее исламской культуры открылась выставка, приуроченная к юбилею татарских просветителей и педагогов – братьев Нигматуллиных-Буби. Выставка освещает вклад братьев в педагогику, богословие и общественно-политическую жизнь начала ХХ века. Основу экспозиции «Завет братьев Буби» составляют книги и публикации братьев в периодической печати из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль». Особый интерес представляют учебники по арифметике, физике, логике, языку, написанные Губайдуллой Буби, книги религиозного содержания Габдуллы Буби, предоставленные Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского КФУ. Письменные свидетельства и фотографии учеников, учениц, учителей медресе Буби предоставлены Музеем истории и культурного наследия Агрызского района РТ.


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