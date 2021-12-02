«Цифровой прорыв — 2021». Выездная редакция «Реального времени» в лицах

Сегодня стартовал финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». Центральным IT-хабом финала и главной площадкой, где развернется борьба за призовой фонд в 24 млн рублей, стал Иннополис. Здесь собрались победители тематических хакатонов, ведущие российские IT-эксперты, представители профильных министерств и крупных отраслевых корпораций. На площадке конкурса работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости — в нашем фоторепортаже.
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