«Цифровой прорыв — 2021». Выездная редакция «Реального времени» в лицах

18:27, 02.12.2021 15
Мария Григорьева, управляющий директор, Департамент «Технологии»Мария Григорьева, управляющий директор, Департамент «Технологии»Ренат Халимов, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»Ренат Халимов, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»Руслан Шагалеев, мэр города ИннополисРуслан Шагалеев, мэр города ИннополисАртем Попов, директор по стратегическим программам HRАртем Попов, директор по стратегическим программам HRАрмен Айрапетян, коммерческий директор компании Hyper AdTechАрмен Айрапетян, коммерческий директор компании Hyper AdTechСвятослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги», розничный бизнес ПАО ВТБСвятослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги», розничный бизнес ПАО ВТБСвятослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги», розничный бизнес ПАО ВТБ
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  • Мария Григорьева, управляющий директор, Департамент «Технологии»
    Максим Платонов
  • Мария Григорьева, управляющий директор, Департамент «Технологии»
    Максим Платонов
  • Ренат Халимов, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
    Максим Платонов
  • Ренат Халимов, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
    Максим Платонов
  • Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Руслан Шагалеев, мэр города Иннополис
    Максим Платонов
  • Руслан Шагалеев, мэр города Иннополис
    Максим Платонов
  • Артем Попов, директор по стратегическим программам HR
    Максим Платонов
  • Артем Попов, директор по стратегическим программам HR
    Максим Платонов
  • Армен Айрапетян, коммерческий директор компании Hyper AdTech
    Максим Платонов
  • Армен Айрапетян, коммерческий директор компании Hyper AdTech
    Максим Платонов
  • Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги», розничный бизнес ПАО ВТБ
    Максим Платонов
  • Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги», розничный бизнес ПАО ВТБ
    Максим Платонов
  • Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги», розничный бизнес ПАО ВТБ
    Максим Платонов

Сегодня стартовал финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». Центральным IT-хабом финала и главной площадкой, где развернется борьба за призовой фонд в 24 млн рублей, стал Иннополис. Здесь собрались победители тематических хакатонов, ведущие российские IT-эксперты, представители профильных министерств и крупных отраслевых корпораций. На площадке конкурса работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости — в нашем фоторепортаже.


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