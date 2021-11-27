Как казанский «Синтез» провел благотворительный матч для ребят из приюта «Дуслык»

17:30, 27.11.2021 35
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня ватерполисты казанского спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» провели благотворительное мероприятие для воспитанников сиротского приюта «Дуслык». Ребята из приюта посмотрели матч регулярного чемпионата России по водному поло с участием команд «Синтез УОР» из Казани и «Динамо СШОР» из Астрахани, пообщались с чемпионами России — игроками ВК «Синтез», президентом клуба, руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Иреком Зиннуровым и депутатом Молодежного парламента при Казанской городской думе Исламом Камаловым и получили сладкие подарки от спортсменов.


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