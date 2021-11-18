Нацмузей РТ представляет: шедевры мусульманского искусства

Сегодня в Национальном музее РТ открылась фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства». В экспозицию, приуроченную к Международному дню исламского искусства, вошли 40 фотографий, сделанные во время исследовательского проекта искусствоведа Лилии Саттаровой и фотографа из Анкары Исмаила Хайкырома в разных городах Турции в период с 2015 по 2021 годы. На выставке также представлены фрагменты архитектурного декора зданий золотоордынского Болгара.
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