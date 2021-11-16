Специально для Казани: в ГСИ РТ открылась выставка турецкого художника Ахмета Йешиля

18:30, 16.11.2021 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Галерее современного искусства открылась выставка турецкого художника Ахмета Йешиля «Звуки и следы». Художник живет и работает в турецком Мерсине. В экспозиции в ГСИ РТ представлены произведения Йешиля последних четырех лет, отобранные специально для Казани.


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