Нефтехимики заняли первое место на фестивале «Наше время — Безнең заман»

11:30, 16.11.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 35
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Команда «Нижнекамскнефтехима» заняла первое место в общекомандном зачете в IX ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Итоги конкурса подвели на гала-концерте, который прошел в КРК «Пирамида». Суперфинал начался 12 ноября. В течение нескольких дней жюри отбирало лучшие номера, которые вошли в программу финального выступления. От команды «Нижнекамскнефтехима» были включены четыре номера. Нефтехимики отличились сразу в нескольких номинациях – «Визитная карточка», «Музыка», «Хореография» и «Минута славы».

Жюри высоко оценило мастерство команды компании и присудило им первое место, наградив кубками, дипломами, а также денежными сертификатами от правительства РТ.

IX фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» начался осенью с зональных отборочных этапов. В этом году он посвящен Году родных языков и народного единства.

Партнерский материал


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