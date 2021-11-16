Нефтехимики заняли первое место на фестивале «Наше время — Безнең заман»

Команда «Нижнекамскнефтехима» заняла первое место в общекомандном зачете в IX ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Итоги конкурса подвели на гала-концерте, который прошел в КРК «Пирамида». Суперфинал начался 12 ноября. В течение нескольких дней жюри отбирало лучшие номера, которые вошли в программу финального выступления. От команды «Нижнекамскнефтехима» были включены четыре номера. Нефтехимики отличились сразу в нескольких номинациях – «Визитная карточка», «Музыка», «Хореография» и «Минута славы».

Жюри высоко оценило мастерство команды компании и присудило им первое место, наградив кубками, дипломами, а также денежными сертификатами от правительства РТ.

IX фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» начался осенью с зональных отборочных этапов. В этом году он посвящен Году родных языков и народного единства.

Партнерский материал