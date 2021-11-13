«Синтез» vs «Спартак-Волгоград»: гости взяли реванш

12 и 13 ноября лидер чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» провел две игры с главным своим преследователем в этом сезоне — волгоградским «Спартаком». В первом матче казанские ватерполисты одержали победу со счетом 15-11, второй же завершился триумфом гостей — 6:5.
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