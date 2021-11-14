10 фото недели: мужская работа

00:00, 14.11.2021 10
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В течение всей минувшей недели на полигоне Казанского танкового училища проходили учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Подробности проверки боевой подготовки миротворцев ОДКБ — в фотоподборке «Реального времени».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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