«Нерушимое братство — 2021»: в Казани начались военные учения миротворцев стран ОДКБ

Сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного училища начались учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Они завершатся 12 ноября. Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в учениях задействовали около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
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