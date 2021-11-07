10 фото недели: непарадная ноябрьская Казань

Ненастная погода последнего осеннего месяца предупреждает — скоро зима: дни еще короче, солнца еще меньше, а холодов — вдоволь. По-ноябрьски пасмурной получилась и фотоподборка «Реального времени» за минувшую неделю.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Мне понравилось.
Всем павшим воинам.
Без различия религиозной и этнической принадлежности.