10 фото недели: непарадная ноябрьская Казань

00:00, 07.11.2021 10 1
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Ненастная погода последнего осеннего месяца предупреждает — скоро зима: дни еще короче, солнца еще меньше, а холодов — вдоволь. По-ноябрьски пасмурной получилась и фотоподборка «Реального времени» за минувшую неделю.

  • 1—4. На выставке немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале».
  • 5—8. На экскурсии к Храму-памятнику воинам, павшим в Казани в 1552 году.
  • 9—10. Казанская телебашня в День народного единства.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    "5—8. На экскурсии к Храму-памятнику воинам, павшим в Казани в 1552 году".

    Мне понравилось.
    Всем павшим воинам.
    Без различия религиозной и этнической принадлежности.
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