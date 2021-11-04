Тайны казанской старины: экскурсия к Храму-памятнику в честь Спаса Нерукотворного

18:40, 04.11.2021 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня, в День народного единства, прошла открытая экскурсия к Храму-памятнику воинам, павшим в Казани в 1552 году. Эксперты-краеведы и знатоки казанской старины рассказали собравшимся о ландшафте этого уникального места, о судьбе царицы Сююмбике и исторических событиях, связанных с храмом-памятником и присоединением Казани к России.


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