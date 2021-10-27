Казань простилась с Львом Жаржевским

14:15, 27.10.2021 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Прощание с известным казанским краеведом, журналистом и блогером Львом Жаржевским прошло сегодня на Арском кладбище, у церкви Ярославских Чудотворцев. Лев Жаржевский скончался в ночь на понедельник. По предварительным данным, он ушел из жизни от осложнений после COVID-19. Лев Жаржевский выпустил множество очерков в СМИ Татарстана, в том числе в «Реальном времени».


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