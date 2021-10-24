10 фото недели: таланты и поклонники

00:00, 24.10.2021 10
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С 30 ноября из-за продолжающего злобствовать коронавируса нас ожидает очередной локдаун. Возможно, не такой долгий и не такой строгий, как весной прошлого года, но все равно неприятный, ограничивающий нас не только в посещении торговых центров и ресторанов, но и в возможности насладиться прекрасным. Театры, музеи, концерты и вернисажи – все это под большим вопросом. А пока час икс еще не наступил, с помощью традиционной фотоподборки «Реального времени» можно совершить виртуальную экскурсию по выставкам и спектаклям минувшей недели.

  • 1 — 2. На выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» в Казанском кремле.
  • 3 — 4. На выставке Полины Илюшкиной «Стрела времени» в галерее «Хазинэ».
  • 5 — 7. На выставке современных турецких художников «Анатолийский бриз» в центре «Эрмитаж-Казань».
  • 8 — 10. Премьера спектакля «Суннатчи бабай» по произведениям Гаяза Исхаки в театре имени Кариева.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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