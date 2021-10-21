На Казанской ТЭЦ-3 определили лучшую добровольную пожарную дружину

19:10, 21.10.2021 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 32
Построение участников соревнований, получение инструктажа по мерам безопасности и порядку проведения соревнованияПервый этап — получение вводной и сообщение о пожаре по телефонуВторой этап — преодоление макета бревна с огнетушителем, закрытие и открытие задвижек слива жидкостей, тушение углекислотным огнетушителем (ОУ-5)Третий этап — тушение макета горящего человека, прохождение лабиринта и тушение углекислотным огнетушителем горящей жидкости в противне, установленном на асфальтеЧетвертый этап — тушение электродвигателя напряжением 0,4 кВПятый этап — тушение кабельного тоннеля распыленной водойШестой этап — заполнение водой мишени-емкости компактной струейСедьмой этап — выполнение упражнения отжимания от пола с весом собственного тела. Норма — 30 отжиманий в режиме «непрерывно по времени»Восьмой этап — теоретическая часть: ответы на экзаменационные вопросыНаграждение победителей
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Построение участников соревнований, получение инструктажа по мерам безопасности и порядку проведения соревнования
    Ринат Назметдинов
  • Первый этап — получение вводной и сообщение о пожаре по телефону
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Второй этап — преодоление макета бревна с огнетушителем, закрытие и открытие задвижек слива жидкостей, тушение углекислотным огнетушителем (ОУ-5)
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Третий этап — тушение макета горящего человека, прохождение лабиринта и тушение углекислотным огнетушителем горящей жидкости в противне, установленном на асфальте
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Четвертый этап — тушение электродвигателя напряжением 0,4 кВ
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Пятый этап — тушение кабельного тоннеля распыленной водой
    Ринат Назметдинов
  • Шестой этап — заполнение водой мишени-емкости компактной струей
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Седьмой этап — выполнение упражнения отжимания от пола с весом собственного тела. Норма — 30 отжиманий в режиме «непрерывно по времени»
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Восьмой этап — теоретическая часть: ответы на экзаменационные вопросы
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Награждение победителей
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На учебном полигоне Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав АО «ТГК-16», состоялись соревнования между боевыми расчетами добровольных пожарных формирований на первенство станции. Восемь команд подразделений КТЭЦ-3 и личного состава противопожарных формирований 76-й пожарно-спасательной части прошли восемь этапов, где смогли продемонстрировать не только умение владеть первичными средствами пожаротушения, но и физическую выносливость и знания теоретического материала. Соревнования являются ежегодными и проводятся для того, чтобы проверить готовность персонала к чрезвычайным ситуациям.

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