На Казанской ТЭЦ-3 определили лучшую добровольную пожарную дружину

На учебном полигоне Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав АО «ТГК-16», состоялись соревнования между боевыми расчетами добровольных пожарных формирований на первенство станции. Восемь команд подразделений КТЭЦ-3 и личного состава противопожарных формирований 76-й пожарно-спасательной части прошли восемь этапов, где смогли продемонстрировать не только умение владеть первичными средствами пожаротушения, но и физическую выносливость и знания теоретического материала. Соревнования являются ежегодными и проводятся для того, чтобы проверить готовность персонала к чрезвычайным ситуациям.
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