«Анатолийский бриз» Турции: от философского сюрреализма до лирического абстракционизма

22:03, 20.10.2021 24 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка современных турецких художников «Анатолийский бриз». В экспозиции представлены 44 работы известных живописцев Турции, работающих в различных жанрах.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:50
    С лестницами интересно.. и подсолнухи
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