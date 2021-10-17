10 фото недели: «Предъявите QR-код!»

Год назад, в октябре 2020-го, наша традиционная недельная подборка вышла под названием «Маску не снимать!» Ситуация с заболеваемостью ковидом и тогда была тревожной: шел активный рост числа заразившихся, увеличивалось число тяжелобольных, усиливалась нагрузка на медучреждения. Год спустя ежедневные данные по заболеваемости выросли вчетверо и регулярно перекрывают все пандемийные антирекорды. Вакцинация, на которую возлагалось так много надежд, идет медленней, чем необходимо. Да еще и ковид, эволюционируя, испытывает нас теперь гораздо более контагиозным штаммом «дельта». Так что к маскам в октябре 2020-го пришлось добавить QR-коды.
1 - 4. Посещение торговых центров и кафе по QR-коду.
5 - 10. На первых международных учениях мобильных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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