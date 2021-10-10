10 футбольных фото недели

00:00, 10.10.2021 10
1/10

К матчу отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — по футболу между сборными России и Словакии Казань начала готовиться загодя. За неделю до встречи стартовал автопробег «Наши парни» — новый проект Российского футбольного союза для привлечения детей к занятиям футболом. Бывшие звезды национальной сборной — Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Хлестов объехали шесть городов Татарстана и на стадионах каждого дали местным ребятам «Уроки футбола». Завершился автопробег в Казани уроком на Центральном стадионе, а в день матча на «Ак Барс арене» СИБУР положил начало экологическому проекту «Чистый стадион». Интересные моменты футбольной недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. Старт автопробега «Наши парни».
  • 2—5. «Уроки футбола».
  • 6. «Чистый стадион» на «Ак Барс Арене».
  • 7—10. Матч Россия — Словакия.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи