10 криминальных фото недели: репортаж из зала суда

00:00, 03.10.2021 10
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Последняя неделя сентября стала «урожайной» на резонансные судебные процессы: в течение двух дней оглашали приговор бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, продолжалось разбирательство по делу о взрыве газа в Зеленодольске, стартовали предварительные слушания в отношении ОПГ «Тукаевские», предъявлено обвинение экс-руководителю отдела полиции «Сафиуллина» Алексею Ершову, суд заслушал первого свидетеля обвинения по делу ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Фигуранты этих судебных заседаний – в фотоподборке «Реального времени».

  • 1 – 2. Оглашение приговора Роберту Мусину.
  • 3 – 7. Заседание по делу ОПГ «Тукаевские».
  • 8 – 9. Заседание по делу Сергея Юшко.
  • 10. Заседание по делу Алексея Ершова.

Фото: Максим Платонов, Ирина Плотникова


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