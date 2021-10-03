10 криминальных фото недели: репортаж из зала суда

Последняя неделя сентября стала «урожайной» на резонансные судебные процессы: в течение двух дней оглашали приговор бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, продолжалось разбирательство по делу о взрыве газа в Зеленодольске, стартовали предварительные слушания в отношении ОПГ «Тукаевские», предъявлено обвинение экс-руководителю отдела полиции «Сафиуллина» Алексею Ершову, суд заслушал первого свидетеля обвинения по делу ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Фигуранты этих судебных заседаний – в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Максим Платонов, Ирина Плотникова
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