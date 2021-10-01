«Асъя кыа» представляет: как поют и танцуют коми

23:50, 01.10.2021 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» дал в Татарской филармонии концерт, посвященный 100-летию со дня образования Республики Коми. «Асъя кыа» - первый профессиональный художественный коллектив Республики Коми, основывающий свое творчество на самобытной культуре народа коми.


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