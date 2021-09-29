Балетный сезон открыт: на сцене Театра им.Джалиля — «Спящая красавица»

23:00, 29.09.2021 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на сцене Театра имени М. Джалиля представили балет «Спящая красавица» П.Чайковского (хореография Мариуса Петипа в редакции Владимира Яковлева). Премьера обновленной постановки состоялась в рамках XXXIV Международного Нуриевского фестиваля в мае 2021 года, а теперь спектакль вошел в «будничный» репертуар театра.


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