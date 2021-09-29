«Тукаевские» добрались до суда: начало рассмотрения дела ОПС

11:18, 29.09.2021 42 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани начинается рассмотрение уголовного дела ОПС «Тукаевские», лидерами которого силовики считают сдавших главу БОП МВД Татарстана бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова, а также сбежавшего из России авторитета Анатолия Агрбу.


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 сен
    Агрба - сказочная фамилия
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  • Анонимно 29 сен
    народуууууу
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    Анонимно 29 сен
    зал маленький просто
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