«Тукаевские» добрались до суда: начало рассмотрения дела ОПС

Сегодня в Казани начинается рассмотрение уголовного дела ОПС «Тукаевские», лидерами которого силовики считают сдавших главу БОП МВД Татарстана бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова, а также сбежавшего из России авторитета Анатолия Агрбу.
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