Дело «Татфондбанка»: приговор Роберту Мусину

11:03, 27.09.2021 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Вахитовском райсуде началось оглашение приговора по делу банкира Роберта Мусина. Экс-предправления «Татфондбанка» обвиняется в злоупотреблениях полномочиями с ущербом за 50 млрд рублей.


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