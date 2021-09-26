10 фестивальных фото недели

00:00, 26.09.2021 10
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Минувшую неделю можно смело назвать «фестивальной»: форум детских театральных коллективов, первый CyberPark, первый городской фестиваль народов Поволжья «Итиль», фестиваль Андрея Петрова и, конечно, «Аксенов-фест». Подробности – в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—2. Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение NEXT».
  • 3—4. «Аксенов-фест».
  • 5. Первый концерт XI Всероссийского фестиваля Андрея Петрова.
  • 6—8. Первый городской фестиваль народов Поволжья «Итиль».
  • 9—10. Фестиваль CyberPark.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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