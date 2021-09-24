В Казани увековечили память главного инженера КЭТЗ

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску в честь лауреата Государственной премии СССР, главного инженера Казанского электротехнического завода (1967—1993 гг.), участника Великой Отечественной войны Равиля Сулеймановича Гильфанова. Доска установлена на фасаде дома №1/6 по ул. Островского в Казани, где Равиль Гильфанов жил с 1969 по 2019 год.
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