В Казани увековечили память главного инженера КЭТЗ

14:00, 24.09.2021 33 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску в честь лауреата Государственной премии СССР, главного инженера Казанского электротехнического завода (1967—1993 гг.), участника Великой Отечественной войны Равиля Сулеймановича Гильфанова. Доска установлена на фасаде дома №1/6 по ул. Островского в Казани, где Равиль Гильфанов жил с 1969 по 2019 год.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:16
    Казанский электротехнический завод - молодец! Чтит своих заслуженных ветеранов!
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