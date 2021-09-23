Открытие сезона в Татарской филармонии: звездные солисты и оркестр маэстро Шутикова

Сегодня Татарская государственная филармония им.Г.Тукая открыла очередной сезон концертом государственного оркестра народных инструментов РТ под управлением дирижера, народного артиста России Анатолия Шутикова. Прозвучали произведения Глинки, Рахманинова, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Чайковского, Россини, Пуччини, Сен-Санса.
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