Открытие сезона в Татарской филармонии: звездные солисты и оркестр маэстро Шутикова

20:31, 23.09.2021 28
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Сегодня Татарская государственная филармония им.Г.Тукая открыла очередной сезон концертом государственного оркестра народных инструментов РТ под управлением дирижера, народного артиста России Анатолия Шутикова. Прозвучали произведения Глинки, Рахманинова, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Чайковского, Россини, Пуччини, Сен-Санса.


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