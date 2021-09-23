Что ждет гостей постпандемийного «Аксенов-феста»

16:28, 23.09.2021 30
1/30

Сегодня в Казани начался 14-й фестиваль «Аксенов-фест», который вынужден был прерваться на два года из-за пандемии. Творческие встречи с известными литераторами, фотовыставка «Мои шестидесятники», лекции и музыкальная программа — вот примерный список того, что ждет гостей до 25 сентября. Предваряла фестиваль пресс-конференция: с читателями и журналистами встретились музыкант и поэт Андрей Макаревич, главный редактор литературного журнала «Октябрь» Ирина Барметова, писательница Гузель Яхина, казанский прозаик Денис Осокин, президент русского ПЕН-центра и драматург Евгений Попов.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи