«Путь к знаниям и согласию»: в Казанском Кремле наградили участников проекта «Адымнар»

Сегодня в казанском Кремле прошла встреча с участниками реализации второго этапа проекта создания сети полилингвальных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма тем, кто внес особый вклад в развитие социально-значимого проекта. Среди награжденных и коллектив «Реального времени».
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