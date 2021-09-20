«Алиса в стране чудес»: финалисты «Поколения NEXT» на сцене казанского ТЮЗа

С 20 по 23 сентября 2021 года в Казанском государственном театре юного зрителя проходит Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение NEXT». В этом году экспертный комитет фестиваля получил 120 заявок из 30 регионов России и 2 стран ближнего зарубежья. 34 спектакля вошли в шорт-лист фестиваля, а 4 стали финалистами. Показы спектаклей-финалистов пройдут на сцене Казанского ТЮЗа. Сегодня спектакль "Алиса в стране чудес" представила творческая лаборатория "ТеатRoom" из Петрозаводска.
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