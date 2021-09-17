Подарок к юбилею: в Зеленодольске открылся логистический центр POZIS

Сегодня в Зеленодольске на базе компании POZIS открыли крупный логистический центр. Его открытие приурочили к 20-летию с начала выпуска медицинской техники POZIS. В торжественной церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков и генеральный директор POZIS Радик Хасанов.
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