Кластерные инициативы и инновационное обеспечение: что обсуждают на 24-й Глобальной конференции TCI

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в работе 24-й Глобальной конференции TCI. Мероприятие прошло на площадке отеля Kazan Palace by Tasigo. TCI – ведущая глобальная сеть основных организаций и специалистов-практиков, обладающих компетенциями в кластерной политике и в области развития конкурентоспособности высокотехнологичных компаний. Конференция TCI проходит в Казани с 15 по 17 сентября. Основные темы - кластерные инициативы, инновационное обеспечение, раскрытие человеческого потенциала и пр.
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