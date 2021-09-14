Советский суд Казани продлил арест обвиняемым по «делу МЧС»

Сегодня в Советском райсуде Казани обвиняемым по делу о хищении 162 млн рублей путем создания подконтрольной замглавы МЧС Татарстана бизнес-структуры продлили арест. Бывшего замминистра Ильхама Насибуллина и директора фирмы «ОДС РТ» оставили в СИЗО на полгода — они находятся в московском СИЗО-4 «Медведь». Подозреваемые приняли участие в заседании по видео-конференц-связи. Еще один фигурант дела, бывший директор «ОДС РТ» Ильнар Гимадиев, который находится под домашним арестом, попросил сменить адрес проживания — суд отказал ему. Его арест также продлен на 6 месяцев.
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