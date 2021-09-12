Этно-fashion: как сделать национальное актуальным

«Сделать национальное актуальным» — под таким лозунгом вчера в Казани на площади перед театром Галиаскара Камала прошел показ мод с участием популярных дизайнеров из Татарстана, Саранска, Петербурга, Москвы и Марий Эл. Главной задачей организаторов было показать, что национальные мотивы в одежде и аксессуарах всегда были и остаются актуальными.
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