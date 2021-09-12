10 фото недели: серьги и сумочки, шляпки и туфельки

Эта неделя в фотографиях — о красивом: будь то изящество позы танцовщицы, аксессуары модного показа или просто наряд на выход — на красную дорожку фестиваля. Сумочки, шляпки и другие радости жизни — для вас, дорогие женщины.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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