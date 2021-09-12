10 фото недели: серьги и сумочки, шляпки и туфельки

00:00, 12.09.2021 10 1
1/10

Эта неделя в фотографиях — о красивом: будь то изящество позы танцовщицы, аксессуары модного показа или просто наряд на выход — на красную дорожку фестиваля. Сумочки, шляпки и другие радости жизни — для вас, дорогие женщины.

  • 1—3. Muslim Film Festival в Казани: красная дорожка кинофорума.
  • 4—6. Танцевальный спорт на Играх стран СНГ: европейская программа.
  • 7—10. Показ мод на набережной Кабана.

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи