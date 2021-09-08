«Нижнекамскнефтехим» выступил партнером отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills — PetroChemSkills-2021

Более 70 участников и экспертов из разных уголков России прибыли в Нижнекамск на II Открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills – PetroChemSkills-2021. Организатором мероприятия выступил СИБУР, партнером по двум компетенциям – «Нижнекамскнефтехим». Надо отметить, что Нижнекамск – стартовая точка чемпионата, завершится он первого октября в Санкт-Петербурге. Поприветствовать участников соревнований приехали высокие гости – президент Татарстана Рустам Минниханов, а также топ-менеджеры ТАИФа и СИБУРа.
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