«Нижнекамскнефтехим» выступил партнером отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills — PetroChemSkills-2021

11:08, 08.09.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 28
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Альберт Муклоков
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Роман Хасаев
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Роман Хасаев
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Роман Хасаев
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Роман Хасаев

Более 70 участников и экспертов из разных уголков России прибыли в Нижнекамск на II Открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills – PetroChemSkills-2021. Организатором мероприятия выступил СИБУР, партнером по двум компетенциям – «Нижнекамскнефтехим». Надо отметить, что Нижнекамск – стартовая точка чемпионата, завершится он первого октября в Санкт-Петербурге. Поприветствовать участников соревнований приехали высокие гости – президент Татарстана Рустам Минниханов, а также топ-менеджеры ТАИФа и СИБУРа.


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