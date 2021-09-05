Muslim Film Festival в Казани: красная дорожка кинофорума

В столице Татарстана стартовал XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК-2021). Церемония открытия проходила в Казанской ратуше. В этом году оргкомитет форума зарегистрировал 584 фильмов из 45 стран. В конкурсную программу попали 50 фильмов, 14 из них — режиссеров из Татарстана. На открытии побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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