10 фото недели: День республики в Казани

00:00, 05.09.2021 10
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Главным событием прошедшей недели, безусловно, было празднование в Татарстане Дня республики. Открытие новых и обновленных объектов, ставших подарками к празднику, яркая фестивальная и концертная программа... Как Казань отмечала День республики — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—2. Открытие обновленного двора на ул. Чуйкова, 25.
  • 3. Открытие гимназии №175 после ремонта.
  • 4—5. Открытие двух новых участков набережной Казанки.
  • 6. Концерт победителей фестиваля «Безнең заман».
  • 7—9. Музыкальный финал Дня республики.
  • 10. Пиротехническое шоу.

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