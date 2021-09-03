Делегация СИБУРа посетила «Нижнекамскнефтехим»

15:40, 03.09.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 25
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  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • ПАО
  • ПАО
  • ПАО
  • ПАО
  • ПАО
  • ПАО
  • ПАО

Визит в Нижнекамск стал ответным — в июле нефтехимики в течение трех дней подробно знакомились с организацией технологических и организационных процессов на «ЗапСибНефтехиме». В преддверии объединения бизнесов Группы ТАИФ и «СИБУР Холдинга» такие встречи помогают ближе познакомиться с предприятиями-партнерами, установить личные контакты, обменяться опытом в решении общих для отрасли задач. За четыре дня представители холдинга посетили основные и строящиеся производства «Нижнекамскнефтехима».

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