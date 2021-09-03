Делегация СИБУРа посетила «Нижнекамскнефтехим»

Визит в Нижнекамск стал
ответным — в июле нефтехимики в течение
трех дней подробно знакомились с
организацией технологических и
организационных процессов на
«ЗапСибНефтехиме». В преддверии
объединения бизнесов Группы ТАИФ и
«СИБУР Холдинга» такие встречи помогают
ближе познакомиться с
предприятиями-партнерами, установить
личные контакты, обменяться опытом в
решении общих для отрасли задач. За
четыре дня представители холдинга
посетили основные и строящиеся
производства «Нижнекамскнефтехима».
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