ТАИФ-НК презентовал свои достижения на Татарстанском нефтегазохимическом форуме

17:28, 01.09.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 13
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  • tatarstan.ru
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани стартовала 28-я Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Мероприятие проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. В работе экспозиции принимают участие более 150 компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди постоянных участников — нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК. Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает 49 наименований. Основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы. Вся гамма выпускаемых нефтепродуктов соответствует уровню мирового стандарта качества.

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