Четвертый «Адымнар» в Татарстане: Минтимер Шаймиев открыл в автограде полилингвальную гимназию

15:57, 01.09.2021 22
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  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах Государственный Советник РТ и первый президент республики Минтимер Шаймиев открыл четвертую полилингвальную гимназию, построенную  в рамках образовательного проекта «Адымнар».


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