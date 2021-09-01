«Первый звонок» и звуки музыки: как в казанской консерватории отметили День знаний

Сегодня в Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. На линейке собрались учащиеся 1-го и 11-го классов Средней специальной музыкальной школы Казанской консерватории, первокурсники и профессора вуза. Для первоклассников прозвучал первый звонок, а поступившие в Казанскую консерваторию молодые музыканты получили студенческие билеты. День знаний отметили небольшим концертом на открытом воздухе и награждением лауреатов Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — пятерых воспитанников ССМШ Казанской консерватории.
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