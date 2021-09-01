«Нижнекамскнефтехим» принял участие в международной специализированной выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия»

10:44, 01.09.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 19
1/19
  • tatarstan.ru
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • tatarstan.ru
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов

В Казани начал свою работу татарстанский нефтегазохимический форум. Продлится он три дня. За это время участники смогут обменяться идеями, обсудить ключевые вопросы отрасли с российскими и зарубежными специалистами, а также научным сообществом, продемонстрировать новейшие разработки и технологии. В этом году участниками форума стали свыше 150 компаний. ПАО «Нижнекамскнефтехим» презентовал свои достижения на международной специализированной выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия». По итогам работы предприятие получило диплом I степени в номинации «Новая продукция» за производство термоэластопласта марки СБС-330Л. К выпуску этого вида продукции предприятие приступило в 2021 году. Новинка востребована у производителей дорожного покрытия – она позволяет улучшить качество дорожного битума и способствует увеличению срока службы покрытия. Полимерные гранулы используют также при производстве кровельных материалов. В настоящее время на «Нижнекамскнефтехиме» освоен выпуск двух марок термоэластопластов: СБС-330Л и СБС-330Р.

Партнерский материал 


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи