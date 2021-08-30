Музыкальный фейерверк над Казанкой: пиротехническое шоу под аккомпанемент «Болгар радиосы»

22:37, 30.08.2021 8
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  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов

Впервые в этом году для казанцев подготовили не просто салют, а музыкальное пиротехническое шоу. Красочный фейерверк украсил небо под музыкальное сопровождение, услышать которое горожане могли, подключившись к радиостанции «Болгар радиосы». Полюбоваться красочным зрелищем можно было с набережных у Кремля и Центра семьи «Казан».


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