«Дай лапу»: как собачьи сироты обретают семью

14:26, 29.08.2021 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани в парке им. Горького сегодня проходит благотворительное мероприятие «Дай лапу», где каждый желающий может взять себе собаку из приюта. «Друзей человека» на выбор хоть отбавляй: и взрослые собаки, и щенки. И крупные, и маленькие. На «раздачу собак» как бы невзначай зашли мэр города Ильсур Метшин и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. 


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