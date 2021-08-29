«Дай лапу»: как собачьи сироты обретают семью

В Казани в парке им. Горького сегодня проходит благотворительное мероприятие «Дай лапу», где каждый желающий может взять себе собаку из приюта. «Друзей человека» на выбор хоть отбавляй: и взрослые собаки, и щенки. И крупные, и маленькие. На «раздачу собак» как бы невзначай зашли мэр города Ильсур Метшин и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
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