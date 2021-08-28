Госнаграды татарстанцам ко Дню республики

Сегодня в казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония была приурочена к предстоящему Дню республики. Всего награжденных 51 человек, федеральные и республиканские награды получили 17 женщин и 34 мужчины.
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