10 фото недели: «Быстрее, выше, сильнее» в акватории и на берегу Казанки

00:00, 29.08.2021 10
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Герои фотоподборки «Реального времени» за минувшие семь дней — спортсмены. Причем не только профессионалы, но и любители физкультуры и спорта, приверженцы здорового образа жизни. Побегать, поплавать, посмотреть «самый длинный матч» звезд волейбола, поболеть за боксеров на ринге на этой неделе в Казани можно было прямо на улице — у Кремля и у «Чаши».

  • 1—5. Гонка Kazan SwimRun в рамках Казанского триатлона.
  • 6—7. Запуск часов обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу — 2022.
  • 8—10. Международный день бокса.

Фото: Ринат Назметдинов


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