Год до старта: как в Казани запускали часы обратного отсчета до ЧМ по волейболу

14:31, 26.08.2021 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани (и еще девяти российских городах) запустили часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году. Часы запустили председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы РФ Ольга Павлова, президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков, а также волейболист, олимпийский чемпион Максим Михайлов. Также в Казани год до начала ЧМ по волеболу отпразднуют проведением "самого длинного матча" звезд волейбола.


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