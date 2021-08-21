С любовью к России и детям: выставка работ Сергея Шойгу впервые в Казани

Сегодня в галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле открылась выставка «Творчество ради жизни», на которой представлены работы министра обороны РФ, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. На выставке представлены 83 картины, написанные в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло, и 17 декоративных изделий из дерева.

Выставка «Творчество ради жизни» организована в развитие одноименной благотворительной инициативы: 14 мая 2021 года на аукционе были проданы 10 работ Сергея Шойгу, а вырученные 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.